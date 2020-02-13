Козловский рассказал, что его фильм «Чернобыль» не имеет ничего общего с западным

Также режиссер рассказал, что съемки его фильма начались через 13 дней после выхода сериала и объяснил, что за такой короткий срок невозможно запустить этот процесс.

«Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему», — резюмировал Козловский.