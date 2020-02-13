13 февраля 2020, 11:50
Козловский рассказал, что его фильм «Чернобыль» не имеет ничего общего с западным
Данила Козловский написал в своем Instagram, что не позиционирует свой фильм «Чернобыль» как «ответ Западу», и попросил не сравнивать его с американским сериалом на ту же тематику. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».
Также режиссер рассказал, что съемки его фильма начались через 13 дней после выхода сериала и объяснил, что за такой короткий срок невозможно запустить этот процесс.
«Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему», — резюмировал Козловский.