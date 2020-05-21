Кожевникова выступила против обязательной вакцинации. И отказалась ставить прививку от коронавируса

Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова выступила против обязательной вакцинации от коронавируса. Она считает, что у людей всегда должен быть выбор — делать прививку или нет.

«Вакцина в любом случае риск. В связи с этим должно быть право выбора. Я не выступаю против или за вакцинацию. Я выступаю за выбор, и он должен быть. Для здорового человека прививка не опасна. Но я знаю много людей, которые после прививки имели последствия», — рассказала «360» артистка. Сама она не планирует делать прививку от коронавируса.

«Я не буду от коронавируса прививаться. Некоторые хотят это сделать. Ради бога, я их поддержу. Каждый человек индивидуален. Поэтому я и призываю анализировать, читать об этом», — поделилась Кожевникова.

Она заявила, что если государство сделает вакцинацию обязательной в России, то она первой пойдет на митинг против этого решения.

«Давайте уважать выбор человека. Сейчас это право выбора у нас есть по законодательству. Я хочу, чтобы оно было и дальше», — сказала актриса.

Ранее Мария Кожевникова высказалась на своей странице в соцсети о пандемии. Она посчитала, что коронавирус — не «месть природы», а политические игры и инструмент в чьих-то руках.