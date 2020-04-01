01 апреля 2020, 20:01
Кожевникова рассказала, что предпочитает интеллектуальный юмор
Актриса и экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова уверена, что юмор поможет пережить пандемию коронавируса. Сама она любит интеллектуальный юмор. Об этом сообщило ИА Nation News.
Кожевникова рассказала, что она «человек, который любит середину» и ей легко создать атмосферу, располагающую к шуткам.
«Может быть, легкий простой допотопный юмор нравится, но я от такого юмора, топорного, не получаю удовольствия. Интеллектуального юмора не так много», — отметила она.