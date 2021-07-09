Кожевникова поделилась снимком младшего сына

Актриса Мария Кожевникова на своей странице в Instagram выложила снимок младшего сына Василия, которому исполнилось четыре года. Об этом сообщили «Дни.ру».

Кожевникова рассказала, что ее сын обладает невероятной энергией сводить всех с ума, где бы он ни был — в гостях, детском саду или на детской площадке. Она призналась, что с радостью воспитывает ребенка и с любовью заботится о нем.

«Обожаю безмерно, горда и счастлива, что ты нас с папой выбрал проживать с тобой каждый день, учить тебя и быть рядом! У тебя все в жизни получится, такая большая семья стелет тебе соломку сзади, которая пусть никогда не пригодится!» — написала артистка.