Знаменитости 17 марта 2023, 07:24 Костомарова отключили от ИВЛ — СМИ Starhit: фигуриста Романа Костомарова отключили от ИВЛ, он стал разговаривать РИА «Новости»

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Врачи сняли фигуриста Романа Костомарова, который больше двух месяцев остается в больнице, с аппарата ИВЛ. Он уже может разговаривать. Об этом сообщило издание Starthit со ссылкой на источник.

«Starhit» связался с источником из больницы, который передал положительные вести. «Да, его сняли с ИВЛ, дня два как уже разговаривает», — сказал он.

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Спортсмен попал в больницу в начале января. Врачи диагностировали у него пневмонию. Из-за того, что Костомаров не мог самостоятельно дышать его подключали к ИВЛ, а также к ЭКМО. В какой-то момент него развился сепсис. Врачи вынуждены были принять решение ампутировать ему стопы, на которых развивался некроз. Также, по неподтвержденной информации, ему ампутировали одну кисть рук.

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Недавно появилась информация о том, что с фигуристом начал работать психолог. Все это время ежедневно в больницу к нему приходит жена — фигуристка Оксана Домнина. Она и его близкие практически не дают комментариев прессе.