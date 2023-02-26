Знаменитости 26 февраля 2023, 22:54 Костомарова начали выводить из медикаментозного сна — СМИ Sport24: фигуриста Костомарова выведут из медикаментозного сна в течение недели РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров перенес микроинсульт, рассказал источник издания Sport24. Он добавил, что спортсмена погрузили в медикаментозный сон, а выводить из этого состояния будут в течение нескольких дней.

Знакомый с ситуацией источник добавил, что Костомарова погружали в сон на 72 часа.

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«Сейчас идет долгий этап „просыпания“. Он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснется, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием», — подчеркнул собеседник издания.

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Фигуриста госпитализировали с пневмонией в начале января. Его состояние ухудшалось, и врачи подключили его сначала к аппарату ИВЛ, а затем к ЭКМО. Позже стало известно, что медикам пришлось ампутировать обе стопы, а затем появилась информация и о возможной ампутации кистей рук.

Издание «Дни.ру» напомнило, что олимпийский чемпион также ослеп на один глаз. Также врачи диагностировали у Романа Костомарова отек правой лобной доли мозга, добавили авторы статьи.

Команда фигуриста Ильи Авербуха устроила акцию поддержки в честь находящегося в больнице спортсмена, сообщило агентство ИА Nation News.Спортсмены установили специальный ящик, в который все желающие могли положить письма с пожеланиями для Романа Костомарова.