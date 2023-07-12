Знаменитости 12 июля 2023, 23:11 Костомаров завел Telegram-канал и обратился к болельщикам Костомаров завел Telegram-канал и показал видео с тренировки Telegram-канал Романа Костомарова

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров завел официальный аккаунт в Telegram. Он опубликовал там первое видео и обратился к болельщикам.

«Всем привет. Теперь я и в Telegram. И это реально я и реально с вами», — сказал Костомаров.

Также он загрузил видео с одной из своих тренировок в период реабилитации после долгой болезни.

Спортсмен попал в больницу зимой. Его госпитализировали с пневмонией в январе 2023 года. На фоне болезни у него развилась гангрена. В ходе лечения медикам пришлось ампутировать Костомарову голени ног и кисти рук. Его выписали из больницы в начале июля. Он показал кадры с выписки, на которых поблагодарил весь персонал, помогавший ему бороться с болезнью.

Спортсмен активно восстанавливается, занимается на велотренажере и беговой дорожке. Костомаров учится ходить на протезах и жить в новых реалиях. Его уже успели запечатлеть на улице вместе с женой Оксаной Домниной.