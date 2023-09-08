Знаменитости 08 сентября 2023, 14:14 Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни с протезами РБК: фигурист Костомаров снимется в документальном сериале о жизни с протезами Роман Костомаров / Telegram

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг» о жизни с протезами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра Premier. Фигурист уже подписал договор о сотрудничестве.

Проект презентовали на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи. Съемки начались в конце июня. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре эксклюзивно, дату премьеры пока не озвучили.

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Каждый из трех эпизодов посвятят жизни людей с роботизированными конечностями. Они расскажут о физической и психологической адаптации к протезам. История Костомарова будет отдельной сюжетной линией. Он также поведает о том, как проходит реабилитацию после болезни и преодолевает трудности.

Съемочную группу консультируют хирурги, реабилитологи и другие эксперты в области протезирования. Некоторые из них появятся на экране.

По словам продюсера Макара Кожухова, такие проекты важны, потому что дарят веру в будущее и «понимание, что выход есть».

«Это огромная поддержка для людей, столкнувшихся с резким изменением жизни. <…> Примером наших героев мы хотим показать жизнь, а также подчеркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране», — подчеркнул он.