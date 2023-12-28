Знаменитости 28 декабря 2023, 00:11 Костомаров с Домниной станцевали танец из сериала «Слово пацана» Костомаров выложил видео танца из «Слова пацана» под песню «Ласкового мая» РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вместе с супругой фигуристкой Оксаной Домниной исполнил танец из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Видео спортсмен выложил в своем Telegram-канале.

Костомаров и Домнина на стадионе станцевали под песню «Седая ночь» группы «Ласковый май», которая звучала в сериале. Видео фигурист подписал: «Идем в ногу со временем с моей роднулей».

Костомаров впервые после болезни вышел на публику на коньках на ледовом шоу Ильи Авербуха 17 декабря. Он исполнил номер с Домниной, а также со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой. Олимпийские чемпионы исполнили программу «Кармен», с которой победили на играх в Италии.