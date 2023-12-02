Знаменитости 02 декабря 2023, 23:33 Костомаров рассказал, при каком условии вернется на лед Костомаров заявил, что появится на ледовом шоу, если научится хорошо кататься РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался насчет возвращения на лед. Своими мыслями артист поделился в ходе мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия», передало издание «Спорт-экспресс».

На вопрос журналистов, будет ли спортсмен дальше кататься, тот ответил утвердительно. Он отметил, что возобновил тренировки для выхода на сцену.

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«Я буду пробовать точно. Кататься как раньше, к сожалению, точно не смогу. Увы, я лишен частей тела, которые важны для фигурного катания. Я пробовал выходить на лед. <…> Если я появлюсь в каком-то из шоу на коньках, хочу, чтобы у меня что-то получалось», — заявил он.

Костомаров признался, что до сих пор восстанавливается после болезни и привыкает к новым условиям. Он намерен вернуться нормальной жизни и выступлениям перед зрителями.

В начале января этого года Костомарова попал в реанимацию с пневмонией. Медики ввели его в медикаментозную кому и долго боролись за жизнь артиста. В итоге пациенту пришлось ампутировать обе стопы и пальцы обеих рук. Теперь спортсмен носит протезы и учится заново привычным вещам. Ранее Костомаров показал как играет в теннис.