Костомаров прокомментировал ситуацию с Загитовой и Плющенко

Спортсмен отметил, что эта тема ему не интересна и она искусственно раздута журналистами.

«Придумывают это, чтобы было о чем поговорить. Они уже переманили всех, кого хотели переманить», — заключил Костомаров.

Ранее команда Этери Тутберидзе выложила в Stоriеs Instаgrаm переписку продюсера Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой, в которой Рудковская предлагала спортсменке уйти в команду Евгения Плющенко.

На скриншоте, обнародованном командой Тутберидзе, Рудковская якобы пишет, что Плющенко просил передать, что он очень ждет Загитову.

«Я не переписывалась с Алиной», — прокомментировала новость продюсер. Этери Тутберидзе пока не комментирует ситуацию.

После этого Евгений Плющенко возмутился действиями штаба Тутберидзе, который выложил переписку Рудковской с Загитовой. Фигурист пригрозил принять ответные меры. Спортсмен уверен, что штаб Этери Тутберидзе «штормит». Свой гневный пост об этой ситуации он опубликовал в Stоriеs Instagram.