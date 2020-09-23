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    23 сентября 2020, 16:31

    Костомаров прокомментировал ситуацию с Загитовой и Плющенко

    Дарья Морозова

    Фигурист Роман Костомаров считает, что Евгений Плющенко со своей командой уже переманили к себе всех, кого собирались. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Спортсмен отметил, что эта тема ему не интересна и она искусственно раздута журналистами.

    «Придумывают это, чтобы было о чем поговорить. Они уже переманили всех, кого хотели переманить», — заключил Костомаров.

    Ранее команда Этери Тутберидзе выложила в Stоriеs Instаgrаm переписку продюсера Яны Рудковской и фигуристки Алины Загитовой, в которой Рудковская предлагала спортсменке уйти в команду Евгения Плющенко.

    На скриншоте, обнародованном командой Тутберидзе, Рудковская якобы пишет, что Плющенко просил передать, что он очень ждет Загитову.

    «Я не переписывалась с Алиной», — прокомментировала новость продюсер. Этери Тутберидзе пока не комментирует ситуацию.

    После этого Евгений Плющенко возмутился действиями штаба Тутберидзе, который выложил переписку Рудковской с Загитовой. Фигурист пригрозил принять ответные меры. Спортсмен уверен, что штаб Этери Тутберидзе «штормит». Свой гневный пост об этой ситуации он опубликовал в Stоriеs Instagram.

    Новости SMI.FM