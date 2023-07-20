Знаменитости 20 июля 2023, 15:31 Костомаров поделился откровением после возвращения из больницы Фигурист Костомаров рассказал, что иногда ему хочется вернуть время вспять Telegram-канал Романа Костомарова

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Фигурист и олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своих впечатлениях после возвращения домой из больницы. Спортсмен признался, что ему хочется вернуть время вспять. Об этом он написал в соцсети Tenchat.

Костомаров сообщил, что сейчас пытается привыкнуть к новой жизни. Однако, по его словам, адаптация дается ему непросто.

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«Иногда хочется все вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать, в такие условия мы поставлены сегодня», — написал Костомаров.

Спортсмен добавил, что преодолевает трудности благодаря супруге Оксане Домниной. По его словам, в таких тяжелых ситуациях необходимо продолжать работать.

«Нужно идти дальше. Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться», — добавил он.

Костомарова госпитализировали с пневмонией 10 января. Он находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Спустя месяц фигуристу ампутировали обе стопы из-за сепсиса, а затем — кисть правой руки и часть левой.

Спортсмен после выписки из больницы в Коммунарке продолжил занятия в спортзале. Он опубликовал видео с тренировок на протезах в своем Instagram*.

* Instagram запрещен в России, так как принадлежит корпорации Meta, которую признали экстремистской.