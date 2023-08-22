Знаменитости 22 августа 2023, 23:18 Костомаров поблагодарил россиян за теплые пожелания после первого выхода на лед Соцсети

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Олимпийский чемпион Роман Костомаров обратился к зрителям ледового шоу в Сочи. Он поблагодарил россиян за теплые пожелания, сообщил Sport24.

Спортсмен впервые после долгого лечения вышел на арену во время номера его супруги, фигуристки Оксаны Домниной на шоу Ильи Авербуха. Костомаров обнял жену, чем вызвал овации трибун. После этого чемпион обратился к зрителям.

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«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное», — сказал фигурист.

Он пожелал зрителям счастья, а также посоветовал россиянам быть внимательными к своему здоровью.

Ранее в Сети появились кадры, на которых Костомаров тренировался ходить на новых протезах ног. Фигурист отметил, что долго ждал новые приспособления, на которых можно быстро двигаться.

В январе 2023 года Костомарова госпитализировали с пневмонией. В процессе лечения начался сепсис, из-за которого спортсмену удалили стопы и кисти.