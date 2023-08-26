Знаменитости 26 августа 2023, 12:55 Костомаров и его жена поблагодарили поклонников за поддержку после его выхода на лед Фигурист Костомаров поблагодарил поклонников за поддержку после выхода на лед Роман Костомаров / Telegram

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Фигурист Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина поблагодарили россиян за слова поддержки в адрес спортсмена после его выхода на лед в Сочи. Пост появился в Telegram-канале олимпийского чемпиона.

«Всем большой привет из Сочи. Хотели вас поблагодарить за вашу поддержку. <…> Всем желаем крепкого-крепкого здоровья», — обратился он к поклонникам.

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Его супруга добавила, что они «все читают, все видят и чувствуют», и тоже поблагодарила россиян за теплые и добрые слова и пожелания Роману Костомарову.

Несколько дней назад олимпийский чемпион вышел на лед впервые после тяжелой болезни, из-за которой перенес несколько ампутаций. Это произошло во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Публика встретила Костомарова бурными аплодисментами. После этого он выражал зрителям благодарность устно.

Роман Костомаров регулярно публикует в своих соцсетях видео с тренировок. Недавно он опробовал новые протезы ног, на которых может даже бегать.