Знаменитости 06 декабря 2023, 01:40 Костюшкин «унизил» Киркорова на церемонии «Песня года» Певец Костюшкин пошутил над Киркоровым на церемонии «Песня года» РИА «Новости»

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Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин пошутил над Филиппом Киркоровым на церемонии вручения премии «Песня года». Певец неожиданно признался в желании унизить короля российской эстрады. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Меня унизить невозможно», — самоуверенно ответил ему Киркоров.

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Костюшкин в ответ подозвал очень высокого мужчину, на фоне которого двухметровый исполнитель хита «Дива» выглядел уже не столь значительно. Киркорову на примере показали, что в этом случае оказаться «униженным» значило бы почувствовать себя просто ниже ростом. Костюшкин обеспечил коллеге новые ощущения, ведь артист в российской тусовке обычно всегда возвышался над окружающими.

Ранее певица Ани Лорка подарила 12-летней дочери артиста Киркорова бриллиантовый браслет от фирмы Cartier. Стоимость подарка оценили в миллион рублей.

Также Киркоров стал самым высокооплачиваемым артистом на новогодних мероприятиях в этом году. По словам директора по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group Дарьи Исаковой, помимо него в топ-3 вошли лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс.