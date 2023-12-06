06 декабря 2023, 01:40
Костюшкин «унизил» Киркорова на церемонии «Песня года»
Певец Костюшкин пошутил над Киркоровым на церемонии «Песня года»
Бывший солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин пошутил над Филиппом Киркоровым на церемонии вручения премии «Песня года». Певец неожиданно признался в желании унизить короля российской эстрады. Об этом сообщила Pravda.Ru.
«Меня унизить невозможно», — самоуверенно ответил ему Киркоров.
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Костюшкин в ответ подозвал очень высокого мужчину, на фоне которого двухметровый исполнитель хита «Дива» выглядел уже не столь значительно. Киркорову на примере показали, что в этом случае оказаться «униженным» значило бы почувствовать себя просто ниже ростом. Костюшкин обеспечил коллеге новые ощущения, ведь артист в российской тусовке обычно всегда возвышался над окружающими.
Ранее певица Ани Лорка подарила 12-летней дочери артиста Киркорова бриллиантовый браслет от фирмы Cartier. Стоимость подарка оценили в миллион рублей.
Также Киркоров стал самым высокооплачиваемым артистом на новогодних мероприятиях в этом году. По словам директора по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group Дарьи Исаковой, помимо него в топ-3 вошли лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс.
Филипп Киркоров
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