Костюшкин обвинил Монеточку в плагиате и потребовал компенсацию

Российский певец Стас Костюшкин подал в суд на певицу Лизу Монеточку за использование его песни «Женщина, я не танцую». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Бывший солист группы «Чай вдвоем» хочет получить от певицы 900 тысяч рублей в качестве компенсации, рассказал «Царьград».

Узнал о плагиате на свою песню от молодой исполнительницы Костюшкин совершенно случайно. Решив познакомиться с творчеством новых певцов шоу-бизнеса, он наткнулся на песню Лизы «Мама, я не зигую». В ней он узнал собственную мелодию песни «Женщина, я не танцую».

Артист обратился к восходящей звезде с просьбой решить ситуацию без помощи суда, но Елизавета отказалась. Тогда юрист Костюшкина подал иск в Екатеринбургский суд.