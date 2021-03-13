Костя Цзю решил отрезать косичку на аукционе за 1 млн долларов

Боксер Костя Дзю приедет в Иркутск. Там он собирается провести разные встречи со своими поклонниками. На одной из них спортсмен планирует отрезать свою знаменитую косичку.

Об этом сообщил сайт kp.ru. Дзю уточнил, что планирует продать ее на аукционе. Стартовая цена дота составит миллион долларов. Полученные деньги спортсмен вложит в строительство зала.

Кроме того, он проведет для жителей Иркутска мастер-классы и автограф-сессию. Также спортсмен запланировал спарринги с другими боксерами.

Еще Дзю рассказал историю появления своей косички, которая стала частью его имиджа. Он пояснил, что сделал такую прическу 1988 году, когда подобное казалось странным. На спортсмена странно посмотрели даже парикмахеры. Потом была против его мать.

«Говорю ей: „Мам, знаешь, я кому-то плохо делаю? Нет. Я кого-то унижаю? Нет. Я так хочу“», — поделился Дзю.

Он уточнил, что его даже пытались выгнать из команды, но он подавал большие надежды, поэтому не вышло. Спортсмен отметил, что тогда просто хотел выделиться и показать свою индивидуальность, а в результате обрел свой стиль.