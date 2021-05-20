Костенко заявила, что ждет третьего ребенка от футболиста Тарасова

Модель Анастасия Костенко сообщила в своем Instagram-аккаунте, что ждет третьего ребенка от своего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, написала «Экспресс газета».

Девушка выставила семейное фото, на которой виден ее округлившийся живот. Она не назвала срок своей беременности. Судя по изменившимся формам поклонники считаю, что Костенко может быть примерно на пятом месяце. Пол малыша тоже пока неизвестен.

«Все самое важное сейчас для меня в мире — на этой фотографии. Мои дорогие друзья и подписчики, не могу больше держать в секрете эту радостную новость и хочу, чтобы вы разделили положительные эмоции нашей растущей семьи. Мы с моим любимым мужем снова станем родителями!», — поделилась жена спортсмена.

Она призналась, что чувствует себя счастливой. Пользователи Сети поздравили пару с будущим пополнением в семействе.

У Тарасова от первого брака есть дочь Ангелина. Кроме этого, двоих дочек, Милану и Еву, ему родила Анастасия.

Ранее стало известно, что российская актриса Светлана Антонова родила четвертого ребенка. 41-летняя знаменитость рассказала, что вместе с дочерью уже выписалась из роддома.