Костенко объяснила неудачный фотошоп на своем фото

Подписчики тут же обратили на это внимание и начали писать насмешливые комментарии к фото. Многие назвали использование фотошопа глупым и нелепым.

Костенко объяснила это тем, что на заднем плане стоял чей-то грязный некрасивый автомобиль, и она решила перекрыть его иномаркой.