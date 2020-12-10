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    10 декабря 2020, 13:56

    Костенко объяснила неудачный фотошоп на своем фото

    Дарья Морозова

    Анастасию Костенко, жену футболиста Дмитрия Тарасова, раскритиковали за неудачный фотошоп на одном из ее фото. На снимке она стоит на фоне Казани, а сзади явно «приклеен» автомобиль. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на ее Instagram.

    Подписчики тут же обратили на это внимание и начали писать насмешливые комментарии к фото. Многие назвали использование фотошопа глупым и нелепым.

    Костенко объяснила это тем, что на заднем плане стоял чей-то грязный некрасивый автомобиль, и она решила перекрыть его иномаркой.