10 декабря 2020, 13:56
Костенко объяснила неудачный фотошоп на своем фото
Анастасию Костенко, жену футболиста Дмитрия Тарасова, раскритиковали за неудачный фотошоп на одном из ее фото. На снимке она стоит на фоне Казани, а сзади явно «приклеен» автомобиль. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на ее Instagram.
Подписчики тут же обратили на это внимание и начали писать насмешливые комментарии к фото. Многие назвали использование фотошопа глупым и нелепым.
Костенко объяснила это тем, что на заднем плане стоял чей-то грязный некрасивый автомобиль, и она решила перекрыть его иномаркой.