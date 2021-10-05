Космонавт Новицкий сфотографировал с МКС запуск корабля с киноэкипажем

Космонавт Олег Новицкий с Международной космической станции сфотографировал запуск пилотируемого корабля «Союз МС-19» с Байконура. На борту корабля находится киноэкипаж, который проведет на МКС 12 дней.

Новицкий опубликовал фото в своем Twitter.

«Астреи (позывной киноэкипажа — прим. ред.), наблюдали за вашим полетом с борта Международной космической станции! Ждем вас через три часа!» — написал он.

Корабль «Союз МС-19» стартовал с Байконура 5 октября. На его борту находятся космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. В течение 12 дней они будут находиться на станции, снимая первый художественный фильм в космосе — картина получила название «Вызов».

Актриса и режиссер 17 октября на корабле «Союз МС-18» вернутся на Землю — вместе с ними МКС покинет космонавт Новицкий. Сейчас на МКС находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ и француз Том Песке, который является командиром станции.