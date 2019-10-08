Космонавт Александров рассказал о профессиональных традициях

Напомним, что Александр Александров совершил свой первый полет в 1983 году на космическом корабле «Союз Т-9» и орбитальном комплексе «Салют-7» — «Космос-1443», в качестве бортинженера с ним летел Владимир Ляхов. Второй раз он побывал в космосе в 1987 году на космическом корабле «Союз ТМ-3» на орбитальном комплексе «Мир» — «Квант» — «Союз ТМ-2» вместе с Александром Викторенко и сирийским космонавтом-исследователем Мухаммедом Ахмедом Фарисом.

«Традиции у нас нерушимые. Так уж сложилось. Конечно, накануне старта нужно посмотреть фильм „Белое солнце пустыни“, а по дороге к стартовому комплексу обязательно выйти из автобуса и последний раз „сходить“ на колесо. Выходят, конечно, все, а вот расшнуровываются пожеланию. Я, например, этого не делал, хотя и вышел вместе со всеми. Ну и что? Полет прошел нормально. По традиции космонавты всегда берут в полет какие-то вещи из дома, фотографии. Никто никаких завещаний не пишет. В общем, ничего особенного», — рассказал космонавт.

О традиции смотреть перед полетом фильм «Белое солнце пустыни» Александров рассказал подробнее. По словам космонавта, она возникла благодаря журналистам в 70-х годах. Распространенную версию о том, что по этой картине космонавтов учили операторским навыкам, он опроверг.

«Дело было в Евпатории в начале 70-х, когда мы в очередной раз приехали в Центр управления кораблями. Туда приезжали многие космонавты, мы там постоянно встречались. И как-то раз журналисты привезли в Евпаторию только что вышедший фильм „Белое солнце пустыни“. Нам фильм очень понравился. И тогда решили, что будем его смотреть перед каждым стартом на Байконуре. Ведь никаких боевиков в то время в СССР не снимали, а этот фильм был такой удачный», — поделился воспоминаниями Александров.

Космонавт рассказал, что сам учился съемке перед вторым полетом. Тогда режиссер Александр Сурин снимал фильм «Возвращение с орбиты» и попросил помочь в съемках кадрами из космоса. Руководство попросило снять их Александрова и обучило съемке на кинокамеру «Конвас». Космонавт отметил, что такую же возил с собой на орбиту и Герман Титов. В фильм Сурина вошли кадры, которые сняли как Александров, так и Титов.

Также Герой Советского Союза рассказал о нескольких забавных случаях. Например, случалось, что перед стартом коллег куда-нибудь выносили вместе с кроватью. А однажды космонавт с килограммом лишнего веса похитил у медиков весы и спрятал в подвале.

Кроме того, Александров неодобрительно отозвался о некоторых современных «космических» традициях.

«Сейчас у молодых космонавтов совершенно другие традиции и далеко не все я одобряю. Например, я считаю абсолютно ненужным привозить семьи и друзей на космодром перед самым стартом. Мне кажется, это лишнее. Это уже не командировка, а шоу какое-то. Мне это не нравится. Ни к чему это. Простились в Москве, родные проводили в автобус и все — поехали работать. Кстати, раньше у нас была хорошая традиция: у памятника Ленину мы делали групповую фотографию, а после этого садились в автобус. Перед посадкой — последний поцелуй. А сейчас зачем-то снова родственники приезжают на космодром — и начинается все по второму кругу. Я этого не понимаю», — пояснил он.

Александров также рассказал, что хранит расплющенный ракетой пятак, а в 80-х посадил дерево около Гостиницы космонавтов на Байконуре.