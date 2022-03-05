«Космическая глупость власти Украины» Актер Адабашьян прокомментировал заочный арест Никиты Михалкова

Актер, кинорежиссер Александр Адабашьян назвал заочный арест председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова глупостью киевских властей. Он считает, что взять кинодеятеля под стражу украинскому правосудию не удастся, написал сайт NEWS.ru.

«Никакого здравого смысла в решении о заочном аресте Никиты Сергеевича нет и быть не может, как нет здравого смысла с той стороны вообще. Это просто нежелание принимать очевидное. Одним словом, космическая глупость власти Украины», — заявил он.

Сам Никита Михалков уже отреагировал на свой заочный арест властями Украины. Он с юмором отнесся к этой новости. Также его удивила позиция генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая предполагает, что «русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны».