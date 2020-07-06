Косметологи рассказали о самых популярных антивозрастных процедурах у звезд

По ее словам, самая популярная «процедура» у звезд Instagram — фильтры и фотошоп. Если говорить о реальных процедурах — коррекция гипертонуса мимических мышц.

«На самом деле самой популярной процедурой и у звезд и вообще в мире является коррекция гипертонуса мимических мышц ботулотоксином. Если сделать процедуру грамотно, то лицо остается подвижным, но нет активных мышечных зажимов. По миру каждый день делается около миллиона инъекций», — пояснила врач.

На втором месте по популярности находится коррекция филлерами. Когда возвращают юношеский овал лица. Третье место занимает альтеротерапия. Благодаря ультразвуку ткани сжимаются и лицо приходит в прежний вид.

Помимо этого, звезды также прибегают к химическому пилингу. Он помогает коже подтянуться и выглядеть, как фотошоп на яву.

«Это все не разовые процедуры, они растянуты во времени и программа выстраивается и от возможностей пациента. Цены вполне корректные тем более на рынке сейчас есть достаточный выбор препаратов недорого сегмента», — отметила косметолог.

Она также добавила, что звезды сейчас предпочитают быть человеком age free, без определенного возраста.

Елена Щукарева, главный врач клиники эстетической медицины, врач-дерматовенеролог, косметолог, также назвала процедуры, которые пользуются наибольшей популярностью — это уколы ботулотоксина и контурная пластика.