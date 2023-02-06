Знаменитости 06 февраля 2023, 13:44 Косметолог Цатурова рассказала о недавних переменах во внешности российских звезд Косметолог Нелли Цатурова: особой популярностью среди звезд пользуется контурная пластика РИА «Новости»

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Представительницы российского шоу-бизнеса внимательно следят за своей внешностью и всеми способами пытаются скрыть возрастные изменения на коже. О недавних пластических процедурах Екатерины Варнавы, Анны Асти, Екатерины Климовой рассказала врач-косметолог Нелли Цатурова сайту kp.ru.

По словам эксперта, известная телеведущая Екатерина Варнава в свои 38 лет уже успела неоднократно поэкспериментировать со своей внешностью. Так, недавними процедурами артистки стали ринопластика, введение филлера в область скул и ботокс верхней трети лица.

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Кожа певицы Анны Асти выглядит ровной благодаря мезотерапии и пилингам с кислотами. Также артистка скорректировала мимические морщины на лбу.

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Косметолог Цатурова отметила, что после новогодних праздников преобразилась актриса Екатерина Климова. Скорее всего, артистка сделала игольчатый лифтинг лица и инъекции коллагеностимуляторов.