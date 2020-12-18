Косметолог рассказал, какие манипуляции с внешностью делала Долина

Косметолог уверена, что поддерживать кожу в хорошем состоянии певице помогают различные инъекции. Секирина пояснила, что мимика у знаменитости живая, поэтому речь идет не о ботоксе. Также эксперт обратила внимание на губы 65-летней Долиной. Косметолог считает, что в них есть небольшое количество филлера. Процедура сделана грамотно и популярный ныне эффект «раздутости» отсутствует.

Еще в конце минувшего лета поклонники Долиной заметили метаморфозы в ее внешности. Подписчики оставили под фото в Instаgrаm-аккаунте знаменитости комплименты, отмечая, что артистка выглядит как ровесница своей 37-летней дочери.