16 декабря 2020, 17:58
Косметолог предположил, что София Ротару делает пластические операции
Косметолог Марта Орлова прокомментировала внешний вид Софии Ротару, которая в жизни выглядит так же молодо, как и на отретушированных фото. Эксперт уверена, что артистка делала пластические операции. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По данным сайта «Утро.ру», сама Ротару утверждает, что ее молодая внешность обусловлена генетикой.
Косметолог рассказала, что Ротару явно делает пластические операции, хоть и довольно качественные. Она уточнила, что у артистки есть клиника в Германии, куда она регулярно обращается за услугами хирургов.
«Были подкорректированы глаза, овал лица. Скорее всего, была подтяжка кожи. Но при этом надо снять шляпу перед врачами. Все сделано очень аккуратно и незаметно», — пояснила Орлова.