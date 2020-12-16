Косметолог предположил, что София Ротару делает пластические операции

По данным сайта «Утро.ру», сама Ротару утверждает, что ее молодая внешность обусловлена генетикой.

Косметолог рассказала, что Ротару явно делает пластические операции, хоть и довольно качественные. Она уточнила, что у артистки есть клиника в Германии, куда она регулярно обращается за услугами хирургов.

«Были подкорректированы глаза, овал лица. Скорее всего, была подтяжка кожи. Но при этом надо снять шляпу перед врачами. Все сделано очень аккуратно и незаметно», — пояснила Орлова.