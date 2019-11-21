  • Косметолог объяснил причины опухшего лица Пугачевой на концерте

    21 ноября 2019, 20:28

    Алена Макаренко

    Неопрятный образ и опухшее лицо певицы Аллы Пугачевой на юбилейном концерте группы «Цветы» в Кремле очень расстроило поклонников. Косметолог Татьяна Брызгалина прокомментировала внешний вид Примадонны. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Косметолог объяснил причины опухшего лица Пугачевой на концерте

    По мнению косметолога, известная певица выглядит очень хорошо для своих 70 лет. Поклонники расстроились, потому что заметили контраст между фотографиями Пугачевой с обработкой и реальностью. Фанаты привыкли видеть певицу «отфотошопленной», а настоящее лицо шокировало публику.

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    «Косметологи работали, хирурги работали. Просто те фотографии были хорошо обработаны, а на видео просто невозможно показать фотошоп», — добавила Брызгалина.

    Пугачева исполнила с коллективом «Цветы» песни «Мы желаем счастья вам» и «Распахни свое окно». Фотографии и видеоролики с 50-летнего юбилея группы распространились в Сети. Новые кадры расстроили поклонников певицы, которые назвали ее образ «неопрятным», а лицо — «отекшим».

    Некоторые СМИ писали о недомогании Пугачевой. Журналисты услышали отрывок беседы Примадонны с художником Никасом Сафроновым, которому она пожаловалась на плохое самочувствие. Из-за этого звезда потом не пришла на праздничный банкет коллектива Намина.