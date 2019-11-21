Косметолог объяснил причины опухшего лица Пугачевой на концерте

По мнению косметолога, известная певица выглядит очень хорошо для своих 70 лет. Поклонники расстроились, потому что заметили контраст между фотографиями Пугачевой с обработкой и реальностью. Фанаты привыкли видеть певицу «отфотошопленной», а настоящее лицо шокировало публику.

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«Косметологи работали, хирурги работали. Просто те фотографии были хорошо обработаны, а на видео просто невозможно показать фотошоп», — добавила Брызгалина.

Пугачева исполнила с коллективом «Цветы» песни «Мы желаем счастья вам» и «Распахни свое окно». Фотографии и видеоролики с 50-летнего юбилея группы распространились в Сети. Новые кадры расстроили поклонников певицы, которые назвали ее образ «неопрятным», а лицо — «отекшим».

Некоторые СМИ писали о недомогании Пугачевой. Журналисты услышали отрывок беседы Примадонны с художником Никасом Сафроновым, которому она пожаловалась на плохое самочувствие. Из-за этого звезда потом не пришла на праздничный банкет коллектива Намина.