Косметолог Мухина рассказала, почему Меган Маркл выглядит лучше Кейт Миддлтон | 360°

Знаменитости 27 сентября 2022, 05:07 Поделиться Telegram

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Viber Косметолог Мухина рассказала, почему Меган Маркл выглядит лучше Кейт Миддлтон Косметолог Мухина заявила, что Меган Маркл выглядит лучше Кейт Миддлтон из-за уколов Pxhere.com

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По словам многих пользователей Сети, внешность Меган Маркл значительно превосходит внешний вид Кейт Миддлтон, несмотря на то, что разница в возрасте женщин составляет всего один год. Звездный косметолог Марият Мухина отметила, что это связано с использованием уколов красоты, передала «Вечерняя Москва».

Специалист подчеркнула, что Маркл уделяет большое количество времени уходу за собой. Благодаря большому количеству косметологических процедур ей удается выглядеть на 30 лет, хотя женщине уже исполнился 41 год.

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«На примере Меган Маркл и Кейт Миддлтон мы видим могучую силу косметологии. Меган — американка, и она пошла в разрез с протоколом королевского поведения в плане уходовых процедур. Она вызвала негодование королевской семьи не только своим отношением к жизни, но и к медицинским процедурам», — пояснила медик.

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Мухина подчеркнула, что герцогиня использует инъекционные процедуры, а также делает коррекцию губ.

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