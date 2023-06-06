Знаменитости 06 июня 2023, 15:59 Косметолог Мирзоева рассказала, какие пластические операции сделали Бородина и Варнава Косметолог Мирзоева: актриса Екатерина Варнава сделала ринопластику

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Ведущий врач-дерматолог, косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura Зайнаб Мирзоева в разговоре с изданием kp.ru рассказала, какие пластические операции делали телеведущая Ксения Бородина и актриса Екатерина Варнава.

Что же касается Варнавы, то ее преображение, на взгляд косметолога, получилось вполне удачным. Актриса сделала ринопластику и с помощью косметологических процедур изменила форму подбородка.

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«Для начала актриса сделала ринопластику, изменив форму носа. К счастью, это не поменяло лицо до неузнаваемости. Кроме того, уже с помощью косметолога Варнава увеличила подбородок, за счет чего визуальный акцент с носа сместился», — отметила медик.

Преображение Ксении Бородиной, в первую очередь, касается изменения формы носа и процедур у косметолога. Телеведущая сделала грудь, инъекции в губы и, возможно, в лицо. Причем все эти процедуры, по словам Мирзоевой, выглядят очень аккуратно и неброско.