«Кошмар какой». Киркоров ужаснулся новости о пропаже лидера группы «Dельта» Легостаева | 360°

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«Кошмар какой». Киркоров ужаснулся новости о пропаже лидера группы «Dельта» Легостаева

Певец Киркоров ужаснулся новости о пропаже лидера группы «Dельта» Легостаева

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Народного артиста России Филиппа Киркорова ужаснула новость об исчезновении лидера группы «Dельта» Константина Легостаева. В последний раз они общались накануне в 12:46, когда музыкант попросил репостнуть его новый клип в Stories, рассказал Киркоров «360».

О том, что Легостаев пропал в Сочи, певец узнал от журналистов канала.

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«В смысле „пропал“? Господи, кошмар какой, что происходит?» — отреагировал Киркоров.

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Константин Легостаев отправился на южный курорт на съемки клипа к песне «Русалка». По словам Филиппа Киркорова, он об этом не знал, потому что «особо никогда не поддерживал отношения» с молодым коллегой.

«Нормальный, талантливый парень», — охарактеризовал его Киркоров.

СМИ со ссылкой на источники в окружении Легостаева сообщили, что около 16:50 2 октября, после того как часть клипа отсняли, певец пошел купаться в море и не вернулся на берег. Спасатели начали поиски.

Константину Легостаеву 46 лет. Он получил известность как участник пятого сезона «Фабрики звезд». Легостаев — лауреат фестиваля «Песня года» и премии «Золотой граммофон». Написал несколько песен для других артистов, среди которых Таисия Повалий и Ани Лорак.

Филипп Киркоров

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