Кошмал рассказала, как получила роль в «Сватах»

Актриса Анна Кошмал рассказала, что прошла несколько этапов кастинга, чтобы получить роль в сериале «Сваты». Об этом сообщило ИА Nation News.

Об этом ее спросил подписчик в Instagram. Актриса объяснила, что была танцовщицей в продюсерском центре, куда пришел кастинг-директор в поисках актрисы.

«Нам записали „визитки“ и отобрали девчонок на кастинг. Дальше было несколько отборочных туров. Так я получила свою первую роль и нашла себя в профессии», — рассказала Кошмал.