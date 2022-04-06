Кортни Кардашьян вышла замуж за барабанщика группы Blink-182

Кортни Кардашьян, старшая из сестер, вышла замуж за своего бойфренда, барабанщика группы Blink-182 Тревиса Баркера. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на TMZ.

Церемония бракосочетания состоялась в церкви в Лас-Вегасе. Пара прибыла туда после церемонии вручения премии Grammy. Кортни и Тревис не пустили на свадьбу репортеров, пригласив только личного фотографа. На свадьбе не было и друзей пары, только охрана. Однако отмечается, что вскоре молодожены устроят несколько вечеринок для друзей и близких.

Кортни Кардашьян сейчас 42 года. Союз с Тревисом Баркером стал для нее первым браком. До этого звезда состояла в отношениях со Скоттом Дисиком, у них родились трое детей, однако до свадьбы так и не дошло. Что касается Баркера, для него это уже третий брак. Детей от предыдущих жен у музыканта нет.

Не у всех сестер Кардашьян сейчас все гладко в личной жизни, Например, у Ким продолжаются разборки с бывшим мужем Канье Уэстом. Рэпер утверждает, что Ким не дает ему видеться с детьми.