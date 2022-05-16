Кортни Кардашьян вышла замуж за барабанщика Blink-182

Модель, актриса и бизнесвумен Кортни Кардашьян стала супругой барабанщика панк-группы Blink-182 Трэвиса Баркера. Пара расписалась в Санта-Барбаре. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Daily Mail.

Ранее Кортни и Трэвис уже сыграла шуточную свадьбу в Лас-Вегасе. Однако теперь они расписались по-настоящему в администрации Санта-Барбары.

Старшая сестра Ким Кардашьян выбрала для росписи обтягивающее белое мини-платье на тонких бретелях. На ее голове красовалась традиционная белая фата. Под грудью девушка разместила украшение в виде сердечка. Ее новоиспеченный супруг надел на церемонию черный костюм.

На свадьбе присутствали лишь самые близкие пары. Молодожены пригласили бабушку Кардашьян по материнской линии и дедушку Баркера.

После церемонии пара уехала на винтажном автомобиле Cadillac с прикрепленным к багажнику плакатом just married. После их застали в ресторане города Монтесито в числе близких гостей. Примечательно, что в ресторане с парой не было сестер и троих детей невесты.