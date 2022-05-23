Кортни Кардашьян и барабанщик группы Blink-182 устроили свадьбу в Италии

Торжественная свадебная церемония Кортни Кардашьян и Тревиса Баркера прошла на берегу Портофино в воскресенье, 22 мая. Молодые расписались неделю назад в узком семейном кругу, сообщило издание Peopletalk.

Под венец невеста пола в кружевном мини платье от Dolce&Gabbana, у семьи Кардашьян-Дженнер заключен контракт с модным домом.

Официальная регистрация состоялась неделю назад, на церемонии присутствовали только близкие люди. Торжественное мероприятие на берегу Портофино было гораздо масштабнее. По данным издания, гостем церемонии станет Бейонсе.

Барабанщик группы Blink-182 Тревис Баркер сделал предложение Кортни Кардашьян 17 октября прошлого года. Он подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом на берегу океана.

В начале апреля пара расписалась в Лас-Вегасе после церемонии вручения премии Grammy. На свадьбе не было репортеров, только личный фотограф и охрана. Старшей из сестер Кардашьян сейчас 42 года, и это ее первый брак.