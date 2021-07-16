Кортнев объяснил, почему сказал о проблемах с мозгами у поклонников Баскова и Пугачевой

Несколько лет назад лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что у тех, кто слушают песни Аллы Пугачевой и Николая Баскова, не все в порядке с мозгами. В новом интервью он объяснил, что эти люди неразвитые именно в музыкальном смысле.

По словам артиста, люди не задумываются о том, что слушают. Тем не менее он подчеркнул, что оценка мозговой деятельности другого человека — вещь субъективная. Он также предположил, что это у него может быть не в порядке с головой, а не у фанатов Пугачевой и Баскова.

«Другое дело, что люди, которые продолжают слушать нашу российскую эстраду, очень костные. Они в музыкальном смысле, в области вкуса совсем неразвитые люди. И это очень жаль. А с другой стороны, а кого им еще слушать», — рассказал Кортнев в эфире шоу «Легенда» канала RTVi.

Музыкант также признался, что в российском шоу-бизнесе множество интересных артистов, которые заслуживают внимания. В частности, певицу Монеточку он назвал очень умным автором. Больше всего ему нравятся песни «Ночной ларек» и «Нимфоманка». При этом с творчеством Моргенштерна Кортнев пока не познакомился.