Коронавирус выявили у ведущей Марии Иваковой

Телеведущая программ «Орел и Решка» и «Утро пятницы» подхватила коронавирус. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Все мои тесты на COVID-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния», — поделилась с подписчиками телезвезда.

Она лечится дома, потому что заболевание протекает в легкой форме, а из симптомов — ломота в теле и отсутствие обоняния. При этом, у ее молодого человека, известного актера Никиты Ефремова, коронавирус не нашли — так же, как и у партнера по танцам телеведущей Евгения Папунаишвили.

Теперь участие Иваковой в программе «Танцы со звездами» — под вопросом. Как минимум, две недели она будет находиться на строгом карантине дома.

Многих российских звезд затронул коронавирус. Лев Лещенко справился с пневмонией, которую спровоцировала инфекция, одним из первых. В больнице оказались и артистка Надежда Бабкина, а также историк моды Александр Васильев.