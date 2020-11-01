Коронавирус помог Киркорову полюбить своих детей

Только в 2020 году Киркоров по-настоящему полюбил своих детей, которые родились от суррогатной мамы. Раньше он был для отпрысков «воскресным папой», потому что загруженный рабочий график не позволял много времени проводить с наследниками.

Однако все изменилось с наступлением пандемии коронавируса. Режим самоизоляции и отмена выступлений позволили Киркорову больше времени посвящать общению с детьми.

«Полюбил их только сейчас, за время этого страшного коронавируса. Я открыл для себя целую вселенную!» — признался певец.

Ранее Киркоров ездил с детьми на отдых в Грецию и выложил из поездки видео. Мартин и Алла-Мария катались на доске для серфинга, прикрепленной к катеру. Певец написал, что «гордится своими героями».

В июле Киркоров посетили новый ресторан рэпера Тимати Black Star Chicken Mafia и выложил фото с владельцем заведения. Подписчиков в первую очередь заинтересовало кольцо на безымянном пальце певца.