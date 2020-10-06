06 октября 2020, 16:25
Коронавирус подтвердился у Сергея Шакурова
Актриса Анастасия Макеева на своей странице в Instagram рассказала, что ее коллегу Сергея Шакурова положили в больницу с коронавирусом. Об этом сообщил Пятый канал.
«Шакуров Сергей Каюмович попал в больницу с COVID-19», — цитирует артистку «Утро.ру».
Она попросила своих подписчиков беречь себя и пожелала всем здоровья.
78-летний Шакуров известен по фильмам «Антикиллер», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Белая гвардия», «Брежнев».