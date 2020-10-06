Коронавирус подтвердился у Сергея Шакурова

«Шакуров Сергей Каюмович попал в больницу с COVID-19», — цитирует артистку «Утро.ру».

Она попросила своих подписчиков беречь себя и пожелала всем здоровья.

78-летний Шакуров известен по фильмам «Антикиллер», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Белая гвардия», «Брежнев».