Коронавирус подкосил здоровье Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала News.ru о тяжелых последствиях своей болезни. Ей даже пришлось уехать в оздоровительный центр.

Кудрявцева переболела ковидом в январе. Из-за вируса у нее отменился отпуск в Дубае, куда телеведущая должна была лететь вместе с мужем.

По словам Кудрявцевой, последствия ковида оказались для нее не менее тяжелыми, чем сама болезнь. Она рассказала, что после избавления от вируса ее стали мучить боли, слабость и апатия. Чтобы оправиться после болезни, Лера уехала в оздоровительный центр.

«В последний месяц замечала упадок сил, головные боли — и это лишь малый перечень того, что беспокоит. Как оказалось, у очень многих людей, которые перенесли COVID, через два-три месяца — это называется „ковидные хвосты“ — инфекция бьет по самому слабому», — рассказала телеведущая.