Коронавирус обнаружили у певца Дмитрия Колдуна

Артиста госпитализировали в одну из больниц Минска, а его жену отправили на самоизоляцию домой. Отмечается, что Колдун чувствует себя не очень хорошо, у него повышенная температура, пишет «Утро.ру».

По словам Кружель, певец не придал большого значения симптомам и решил лечиться в домашних условиях. Это не принесло результатов и Колдун с супругой сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными.

В настоящий момент мужчина находится в лечебном учреждении. Врачи стараются предотвратить распространение вируса в легкие. У его супруги COVID-19 протекает бессимптомно. В скором времени все близкие артиста, с которыми он общался, должны будут провериться на наличие в организме вируса SARS-CoV-2.