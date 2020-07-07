07 июля 2020, 19:29
Коронавирус обнаружили у певца Дмитрия Колдуна
Коронавирус обнаружили у певца, бывшего участника «Фабрики звезд» Дмитрия Колдуна. Также COVID-19 выявили у его супруги Виктории Хомицкой, сообщила представительница артиста Анна Кружель в беседе с изданием Teleprogramma.pro.
Артиста госпитализировали в одну из больниц Минска, а его жену отправили на самоизоляцию домой. Отмечается, что Колдун чувствует себя не очень хорошо, у него повышенная температура, пишет «Утро.ру».
По словам Кружель, певец не придал большого значения симптомам и решил лечиться в домашних условиях. Это не принесло результатов и Колдун с супругой сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными.
В настоящий момент мужчина находится в лечебном учреждении. Врачи стараются предотвратить распространение вируса в легкие. У его супруги COVID-19 протекает бессимптомно. В скором времени все близкие артиста, с которыми он общался, должны будут провериться на наличие в организме вируса SARS-CoV-2.