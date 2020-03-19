Коронавирус обнаружили у актрисы «Игры престолов»

«Я в постели с коронавирусом и это неприятно. Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к своим ближним», — написала она на своей страничке в социальной сети.

Варма также сообщила, что сожалеет об отмене многих постановок по всему миру из-за угрозы распространения коронавируса. Она надеется, что ее труппа вернется к работе в ближайшем времени. Актриса участвует в спектакле по пьесе Антона Чехова «Чайка».