19 марта 2020, 16:13
Коронавирус обнаружили у актрисы «Игры престолов»
Индира Варма, актриса, сыгравшая Элларию Сэнд в сериале «Игра престолов», заразилась коронавирусом. Об этом написало RNS со ссылкой на Instagram артистки.
«Я в постели с коронавирусом и это неприятно. Оставайтесь в безопасности, будьте здоровы и будьте добры к своим ближним», — написала она на своей страничке в социальной сети.
Варма также сообщила, что сожалеет об отмене многих постановок по всему миру из-за угрозы распространения коронавируса. Она надеется, что ее труппа вернется к работе в ближайшем времени. Актриса участвует в спектакле по пьесе Антона Чехова «Чайка».