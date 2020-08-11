Коронавирус изменил внешность звезды «Зачарованных»

Звезда сериала «Зачарованные» переболела COVID-19 еще в апреле, и только сейчас она заметила последствия недуга. Актриса заявила, что у нее выпадают волосы.

«Думаю, стоит вам показать, что COVID-19 делает с волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно», — написала Алисса Милано на своей странице в Instagram и выложила видеодоказательство в соцсеть.

Подписчики ответили ей, что тоже столкнулись с подобной проблемой после того, как излечились от СОVID-19.

Актриса заразилась коронавирусом весной, но узнала о своем диагнозе только с четвертого раза, несмотря на то, что изначально у нее были все симптомы коронавирусной инфекции.

Ранее американские врачи заявляли, что COVID-19 может вызывать не просто выпадение волос, а даже облысение, сообщала «Газета.ru». Это происходит преимущественно из-за стресса, связанного с болезнью. Впрочем, по словам специалистов, проблема носит временный характер, уже через несколько месяцев волосы снова отрастут.