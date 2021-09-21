Королеву Великобритании растрогала картина 12-летней художницы с синдромом Дауна

Ванесса Бонковска, 12-летняя художница с синдромом Дауна из польского города Липки, отправила свою картину «Земля» королеве Великобритании Елизавете II и получила ответ. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Good News Network.

Ванесса написала королеве письмо, в котором упомянула, что родилась с синдромом Дауна.

«Тем не менее, я рисую картины. Я хотела бы передать вам одну из них, Ваше Величество. Она называется „Земля“», — написала девочка.

Вскоре юная художница получила ответ. В письме, написанном от имени королевы рукой ее фрейлины, леди Элизабет Лиминг, говорится, что королева тронута работой Ванессы и благодарит ее за старания. Письмо опубликовано на странице Ванессы в Facebook и сопровождается комментарием «Мечты созданы, чтобы сбываться».

Ранее стало известно, что королева Елизавета II снова стала прабабушкой. Дочь родилась у внучки королевы, принцесса Беатриса Йоркская. Девочка стала 12-м правнуком королевы.