Королеву осудили за признание в любви мужу

Певица Наташа Королева призналась в любви своему супругу Сергею Глушко (Тарзану) на своей странице в Instagram.

Она опубликовала видео, приуроченное к 20-летию совместной жизни. Однако поклонники певицы осудили ее и напомнили об изменах Тарзана.

Тарзан и Королева отправились праздновать совместную дату на Майами. Во время прогулки на яхте певица записала видеоролик и выложила его в Instagram с подписью о любви к мужу.

«Подобно абрикосовому дереву, растет, распускается и дает свои плоды наша абрикосовая история любви… И, вопреки всем стараниям „добрых людей“, корни нашего дерева крепкие, как наша любовь!» — сказано в посте.

Пользователи сети напомнили Королевой об измене мужа. Многие из них утверждали, что паре лучше расстаться.

«Наташа, вы достойны лучшего окружения», — заметил один из пользователей.

Некоторые поклонники продолжили метафору певицы.

«Корни вашего дерева гнилые, к великому стыду и сожалению», — заявил подписчик Королевой.

Ранее певица уже столкнулась с волной негатива от подписчиков. Она выложила клип о любви, в котором снялась вместе со своим мужем.

«Тарзан изменял, изменяет и будет изменять!!!» — отметили пользователи в комментариях.

Ранее стало известно о том, что Глушко провел ночь с двумя девушками. Стриптизер факт измены отрицать не стал и заявил, что после ночи из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.