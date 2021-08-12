Королевский эксперт предположил, почему принц Гарри и Меган Маркл не были на вечеринке Обамы

Королевский эксперт Камилла Томини предположила, почему принц Гарри и его супруга Меган Маркл не пришли на вечеринку бывшего президента США Барака Обамы по случаю его 60-летия. Об этом сообщило РИА ФАН.

Политик пригласил на свой праздник певицу Бейонсе и ее супруга Джей Зи, актеров Тома Хэнкса и Джорджа Клуни. Приглашал ли Обама принца Гарри и Меган Маркл, неизвестно.

Томини предположила, что герцоги Сассекские отсутствовали на дне рождения бывшего президента из-за своих скандальных высказываний про королевскую семью.

Эксперт уточнила, что для супруги Барака Обамы, Мишель, особенно важны семейные ценности, поэтому она могла осудить герцогов за их за провокационные заявления.

Ранее королевский фотограф Кент Гэвин рассказал подробности отношений принца Гарри и Меган Маркл. По его словам, брак членов королевской семьи может рухнуть.

Мужчина заявил, что причиной развода, вероятнее всего, послужит давление королевской жизни. По его словам, этот союз был обречен с самого начала. Гэвин считает, что помочь супругам не сможет даже рождение второго ребенка.