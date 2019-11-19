Королевский эксперт предложил изолировать принца Гарри и Меган Маркл

По информации издания, королевские супруги после собственной свадьбы слишком часто попадают на первые страницы хроники. Последние полгода принц Гарри и Меган Маркл чуть ли не каждый день оказываются в центре скандала.

Эксперт отметил, что ни Гарри, ни Меган не стремятся изменить ситуацию. Их громкие заявления о разногласиях в королевской семье портят репутацию супругов. Дики Арбитер также напомнил, что Меган Маркл и принц Гарри недавно заявили о желании отметить Рождество без королевской семьи. Их решение уехать в праздничные дни в США разочаровало королеву.

«Принц Гарри провел тур по Южной Африке, который мог бы стать триумфальным. Однако он в последние сутки визита начал разглагольствовать о британских средствах массовой информации. Это отвлекло внимание от хорошей работы его и Меган, проделанной в южной части Африки», — пояснил королевский эксперт.