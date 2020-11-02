Королевский эксперт: наследники британского престола могут воссоединиться

По мнению специалиста, такое развитие событий возможно только в том случае, если в королевской семье произойдут радикальные изменения. Вместе с тем в монарших кругах уверены, что шансы на примирение родственников минимальны. По мнению приближенных королевской семьи, отношения не изменятся, пока оба брата женаты на своих нынешних супругах.

«Если бы что-то случилось с Кэтрин или Меган, мальчики снова были бы вместе. Если бы произошла ужасная трагедия», — процитировал Сьюард сайт «Дни.ру».

Она напомнила, что принцы стали отдаляться, когда Гарри начал общаться со своей нынешней женой, Меган Маркл. Позже пара отказалась от королевских обязанностей и улетела из Великобритании в США. После этого часть королевских полномочий перешла к принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.