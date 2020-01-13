Королевская семья угрожает дать интервью при отказе оставить обязанности

Супруги уже связывались с известными американскими каналами: ABC, NBC и CBS, а также с известной телеведущей Опрой Уинфри.

Источник издания заявил, что герцоги Сассекские хотят рассказать «свою историю», включая то, что Меган заставили о многом молчать. Гарри и Маркл столкнулись в семье с расизмом и сексизмом.