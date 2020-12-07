07 декабря 2020, 19:47
Королевой пришлось распустить свой коллектив
Звездный дизайнер Аника Керимова рассказала «Собеседнику», что певице Наташе Королевой пришлось распустить свой коллектив. Из-за отсутствия концертов у нее нет денег на выплату зарплаты.
«Сердце кровью обливается, у меня коллектив — суперпрофи. Но больше содержать их не могу», — цитирует Королеву «Утро.ру».
По данным издания, перед роспуском певица дала всем членам коллектива премии. Она выразила надежду, что работа снова появиться после нормализации ситуации с коронавирусом.