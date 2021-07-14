Королеве Елизавете не понравилось свадебное платье Кейт Миддлтон

Британские СМИ вспомнили реакцию королевы Елизаветы II на платье Кейт Миддлтон на свадьбе с принцем Уильямом. Королеве платье решительно не понравилось, написало «Утро.ру» со ссылкой на The Sun.

Это тема вновь всплыла после того, как были обнародованы ранее не публикованные фотографии с мероприятия. На свадебной церемонии весной 2011 года Кейт Миддлтон была в платье с длинным шлейфом и кружевными рукавами. Королева наряд не оценила и прямо заявила, что он выглядит ужасно.

«Это выглядит очень жутко», — цитируют Елизавету СМИ.

Впрочем, счастливому браку Кейт Миддлтон это не помешало. Герцогиня Кембриджская живет в союзе с принцем Уильямом уже десять лет, супруги растят детей — Джорджа, Луи и Шарлотту. Их путь к семейному счастью был долгим — пара впервые встретилась еще в 2001 году в Сент-Джеймсском университете, где будущие супруги вместе учились. За это время между молодыми людьми не раз возникали конфликты, но вместе им удалось преодолеть трудности.