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    14 июля 2021, 17:25

    Королеве Елизавете не понравилось свадебное платье Кейт Миддлтон

    Полина Гребенщикова

    Британские СМИ вспомнили реакцию королевы Елизаветы II на платье Кейт Миддлтон на свадьбе с принцем Уильямом. Королеве платье решительно не понравилось, написало «Утро.ру» со ссылкой на The Sun.

    Королеве Елизавете не понравилось свадебное платье Кейт Миддлтон

    Это тема вновь всплыла после того, как были обнародованы ранее не публикованные фотографии с мероприятия. На свадебной церемонии весной 2011 года Кейт Миддлтон была в платье с длинным шлейфом и кружевными рукавами. Королева наряд не оценила и прямо заявила, что он выглядит ужасно.

    «Это выглядит очень жутко», — цитируют Елизавету СМИ.

    Впрочем, счастливому браку Кейт Миддлтон это не помешало. Герцогиня Кембриджская живет в союзе с принцем Уильямом уже десять лет, супруги растят детей — Джорджа, Луи и Шарлотту. Их путь к семейному счастью был долгим — пара впервые встретилась еще в 2001 году в Сент-Джеймсском университете, где будущие супруги вместе учились. За это время между молодыми людьми не раз возникали конфликты, но вместе им удалось преодолеть трудности.